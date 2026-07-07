A Legnano sono stati completati alcuni interventi pubblici finanziati con il PNRR, rispettando le scadenze stabilite. Tuttavia, la costruzione della nuova piscina è stata un’eccezione, con costi superiori alle previsioni iniziali. Nonostante le proroghe e le verifiche, i progetti principali sono stati portati avanti, anche se alcuni hanno subito ritardi. La data finale di consegna si avvicina, con le verifiche ancora in corso.

Legnano (Milano), 7 luglio 2026 – La scadenza è infine arrivata e adesso, pur con le proroghe e verifiche che allungheranno i tempi di qualche mese, è arrivato il momento di tirare le somme dei principali interventi, in fatto di opere pubbliche, finanziati con il Pnrr in città. Lo scorso 30 giugno, infatti, era il termine fissato per la conclusione degli interventi e, come già noto da qualche settimana, a fronte di numerose opere che hanno rispettato il cronoprogramma ce n’è una sola che non l’ha fatto e che, al lordo di novità e proroghe che potranno intervenire, perderà la quota finanziata: si tratta del nuovo impianto natatorio che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Opere pubbliche e fondi del Pnrr: a Legnano tempi e progetti rispettati, ma la nuova piscina e i suoi costi sono un’eccezione

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Varese - PNRR, ANCE: Tanti cantieri, poca varesinità

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