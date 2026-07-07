Una nuova fragranza di Diesel, chiamata Only Desire, è stata lanciata sul mercato. La bottiglia presenta un design elegante e audace, mentre la composizione olfattiva si basa su note intense e avvolgenti. La campagna pubblicitaria vede come protagonista un'attrice nota per la sua femminilità autentica e libera, scelta per rappresentare la forza e l’energia del desiderio femminile.

A raccontare l'intensità e l'audacia della nuova creazione, manifesto olfattivo dell'energia trasformativa del desiderio femminile, è l'ambassador globale Dove Cameron, scelta come protagonista della campagna per la sua femminilità emotiva, autentica, libera, senza compromessi. Diretta dalla filmmaker Amber Grace Johnson e fotografata dall’avanguardista Harley Weir, l'artista, spinta da istinto ed emozione, attraversa un universo surreale di orchidee scultoree e texture luminose fino a raggiungere il trono del desiderio. «Con questo nuovo capitolo volevamo catturare il DNA di Diesel: una dichiarazione di sicurezza, libertà ed espressione personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Only Desire, la nuova fragranza di Diesel che celebra e ridefinisce il desiderio femminile

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Diesel Fragrances Only Desire campaign with Dove Cameron 2026 commercial advert

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Dove Cameron è il nuovo volto di Diesel Only Desire: il profumo che trasforma il desiderio nella tua vera superpowerDove Cameron è stata scelta come volto della nuova fragranza femminile di Diesel, chiamata Only Desire.

Perché ci piace così tanto Only Desire, il nuovo profumo di DieselIl nuovo profumo di Diesel, “Only Desire”, è stato lanciato con l’attrice e modella americana come volto globale.

Argomenti più discussi: Diesel lancia la nuova fragranza Only Desire con Dove Cameron e un’installazione immersiva a Milano; Dove Cameron testimonial di Only Desire, la nuova fragranza donna di Diesel. L'attrice star di un evento top secret a Milano; Dove Cameron protagonista della campagna globale di Diesel Fragrances per Only Desire; Diesel presenta la fragranza ONLY DESIRE con Dove Cameron.

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