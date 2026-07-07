Oggi 7 luglio papa Beato Benedetto XI | sulla sua tomba si verificarono guarigioni

Da lalucedimaria.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 luglio si celebra il beato papa Benedetto XI, al secolo Niccolò Boccasini, che riposa in una tomba dove si sono verificati alcuni episodi di guarigione. La sua figura è legata a un periodo di grande instabilità per la Chiesa. La data di oggi segna anche la memoria di un pontefice che ha vissuto momenti difficili nel suo pontificato.

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Festeggiato oggi 7 luglio, il beato papa Benedetto XI – al secolo il trevisano Niccolò Boccasini – guidò la Chiesa in uno dei momenti più turbolenti della sua storia. Era molto apprezzato per la doti di grande umiltà che lo caratterizzava, il Beato Benedetto XI è stato un papa e prima di questo un frate domenicano. Tra le opere che si ricorda abbia compiuto c’è la pace tra i Domenicani e la città di Parma. Nacque nei pressi di Treviso da una modesta famiglia nel 1240 con il nome di Niccolò Boccasini. All’età di 15 anni entrò nell’Ordine domenicano e fin dall’inizio si dedicò all’insegnamento e all’apostolato. Si distingueva per una grande mitezza d’animo e per i sentimenti di compassione che provava per gli altri. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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