Beato Benedetto XI papa domenicano | pace e fermezza dopo Anagni 7 luglio

Il 7 luglio si ricorda il beato Benedetto XI, papa domenicano vissuto tra il 1240 e il 1304. La Chiesa in Italia celebra la sua figura, nota per la sua natura mite e la predilezione per la pace, nel Martedì della XIV Settimana del Tempo Ordinario. La sua vita è stata caratterizzata da fermezza e pace, anche dopo l’episodio di Anagni.

Nel Martedì della XIV Settimana del Tempo Ordinario la Chiesa in Italia fa memoria del beato Benedetto XI (Niccolò di Boccasio, 1240-1304), papa domenicano e figura mite, amante della pace. Il suo brevissimo pontificato (22 ottobre 1303 – 7 luglio 1304 ) aprì una via di concordia e disciplina dopo lo “schiaffo di Anagni”. Nato a Treviso, entrò tra i Domenicani nel 1257. Fu lettore e poi provinciale della Lombardia; il 12 maggio 1296 venne eletto Maestro generale. Inviato come legato tra Francia e Inghilterra, favorì la tregua di Tournai (1298). Il 5 dicembre 1298 Bonifacio VIII lo creò cardinale; nel 1300 divenne vescovo di Ostia e Velletri e decano del Sacro Collegio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Beato Benedetto XI - Storia - luglio 7

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