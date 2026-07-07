Il film Obsession ha superato i 400 milioni di dollari di incasso mondiale, diventando il più redditizio di sempre con un budget inferiore a un milione di dollari. La pellicola ha stabilito un record per le produzioni con budget contenuto, attirando l’attenzione sul successo delle opere indipendenti nel mercato cinematografico.

Con oltre 400 milioni di dollari incassati nel mondo, Obsession entra nella storia del cinema. Il film ha stabilito il nuovo record per un'opera realizzata con un budget inferiore a un milione di dollari, rilanciando il dibattito sul valore delle produzioni indipendenti nell'industria hollywoodiana. In un periodo in cui i blockbuster superano sempre più spesso i 200 milioni di dollari di budget, il successo di Obsession racconta una storia completamente diversa. Otto settimane sono bastate per trasformare un piccolo progetto indipendente in uno dei fenomeni cinematografici più sorprendenti degli ultimi anni. Un record che va oltre il botteghino Con il traguardo dei 400 milioni di dollari raggiunto al box office mondiale, Obsession ha scritto una nuova pagina della storia del cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Obsession supera i 400 milioni di dollari: è il film con un budget sotto il milione più redditizio di sempre

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Obsession surpasses 400 Million Dollars Worldwide!

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