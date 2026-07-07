Liam Gallagher ha dichiarato che gli Oasis potrebbero tornare a esibirsi a Roma nel 2027. Dopo settimane di voci, smentite e indiscrezioni, il musicista britannico ha rilasciato questa affermazione, alimentando le speranze dei fan italiani. Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un possibile segnale di un ritorno della band in futuro, anche se non ci sono conferme ufficiali. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica.

Indizi, rumors, smentite e, alla fine, a “sbloccare” la situazione potrebbe essere stato proprio Liam Gallagher. Il musicista britannico è solito fare dichiarazioni o allusioni e poi ritrattarle, ma questa volta i fan italiani ci credono davvero e, forse, fanno bene. Su X, l’account Oasis Mania ha postato: «Si attende ancora la conferma ufficiale, ma si prevede che gli Oasis terranno due concerti allo Stadio Olimpico di Roma a metà luglio». Il cantante è entrato a gamba tesa nella discussione rispondendo con un laconico, ma significativo: «Due sono più che sufficienti» a un utente che ne chiedeva di più. Per il momento non ci sono annunci ufficiali su un possibile tour nel 2027 e, di conseguenza, di date italiane; lo scorso aprile, però, La Repubblica ha parlato di una trattativa per portare gli Oasis nella capitale nell’estate del 2027. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Metropolitanmagazine.it - Oasis a Roma nel 2027? Per Liam Gallagher è una certezza (e noi vogliamo credergli)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oasis in concerto a Roma nel 2027, Liam Gallagher ai fan: Senza dubbi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oasis, la conferma di Liam Gallagher, doppia data a Roma nel 2027

Liam Gallagher a Roma accende i fan: quella frase sul ritorno degli Oasis fa sognareLiam Gallagher è stato avvistato a Roma, dove ha trascorso del tempo passeggiando nel centro storico e incontrando alcuni fan.

Temi più discussi: Gli Oasis a Roma: Liam Gallagher fa sognare i fan. Due date all'Olimpico a luglio 2027; Oasis a Roma nel 2027: la frase di Liam Gallagher è (quasi) una conferma; Oasis, la conferma di Liam Gallagher, doppia data a Roma nel 2027; Oasis a Roma nel 2027, la conferma di Liam Gallagher: Faremo due concerti.

Gli #Oasis a #Roma nel 2027, la conferma arriva a sorpresa da Liam #Gallagher che anticipa, sui social, l'annuncio ufficiale. #Tg1 Emiliano Condò x.com

Oasis in concerto a Roma nel 2027, Liam Gallagher: Due date sono abbastanzaOasis verso il ritorno in Italia? La speranza che Liam Gallagher non stia bluffando è ai massimi livelli per tutti i fan italiani degli Oasis, dopo che uno dei due fratelli iconici del brit pop ha las ... tg24.sky.it

Oasis a Roma nel 2027? L’indizio di Liam Gallagher sui social fa sognareLiam Gallagher risponde a una fan su X e riaccende le voci su due concerti allo stadio Olimpico nell'estate del prossimo anno ... iodonna.it