nuovo nido a montebello bando per le iscrizioni

Il Comune di Bolano ha pubblicato il bando per le iscrizioni al nuovo asilo nido di Montebello. L’edificio, costruito con fondi del Pnrr, sarà operativo dall’inizio del prossimo anno scolastico. La gestione del servizio è stata affidata tramite gara d’appalto. Le iscrizioni sono aperte e i cittadini interessati possono presentare le domande secondo le modalità stabilite nel bando.

Dopo la gara d’appalto per la gestione del servizio, il Comune di Bolano lancia il bando per le iscrizioni al nuovo asilo nido di Montebello, realizzato con i fondi del Pnrr, che sarà attivo dall’avvio del prossimo anno scolastico. Le iscrizioni chiuderanno alle 12 del 25 luglio. Il nuovo servizio educativo per la prima infanzia può accogliere fino ad un massimo di 20 bambini, in età compresa tra i 3 e i 36 mesi: sarà attivo su cinque giorni settimanali, da lunedì a venerdì con orario dalle 8 alle 16 per il tempo pieno e dalle 8 alle 13 per quello parziale. Il Comune ha fissato i punteggi finalizzati alla predisposizione di una graduatoria: sarà data priorità ai piccoli residenti nel Comune e a quelli già frequentanti l’asilo nido comunale che richiedono la continuità educativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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