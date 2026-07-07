Il Bioparco di Roma ha aperto una nuova area dedicata alle linci euroasiatiche, inserendo Kouban e Sanja, due esemplari maschi, nel nuovo spazio. La struttura è stata rinnovata per ospitare meglio questi felini, che sono stati trasferiti in questa zona recentemente allestita. L'inaugurazione si è svolta con la presentazione dei due animali, che ora vivono in ambienti più ampi e adeguati alle loro esigenze. La nuova area si trova all’interno del parco e mira a migliorare le condizioni di vita degli esemplari.

Il Bioparco rinnova i propri spazi dedicati alla fauna selvatica con un nuovo spazio. I protagonisti indiscussi di questa inaugurazione sono Kouban e Sanja, due magnifici esemplari maschi di lince euroasiatica. Nati dodici anni fa in un centro francese specializzato nella conservazione dei felini e approdati nella Capitale nel 2014, i due gemelli hanno finalmente a disposizione un’area esterna completamente rinnovata e su misura per le loro doti atletiche e naturali. L’intervento si inserisce in una più ampia visione strutturale che sta trasformando radicalmente le dinamiche dell’area situata nel cuore di Villa Borghese. Abbandonando la... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Nuova area per le linci euroasiatiche al Bioparco di Roma

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ROMA 06/07/2026 – NUOVO HABITAT PER LE LINCI AL BIOPARCO

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