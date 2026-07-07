Gli Europei Juniores di nuoto 2026 sono iniziati con due medaglie d’argento per l’Italia nelle staffette 4x100. Nella prima giornata della competizione, che si svolge a Monaco, la squadra italiana ha ottenuto i piazzamenti secondi nelle gare a squadre. La manifestazione prosegue con altre gare in programma fino a fine evento.

Iniziano con il piede giusto gli Europei Juniores di nuoto 2026 per l’Italia. Nella prima giornata dedicata alla rassegna continentale, in scena fino al 12 luglio a Monaco di Baviera (Germania), la spedizione italiana è riuscita a conquistare le prime due medaglie nelle staffette 4×100 maschili e femminili, inaugurando nel migliore dei modi la competizione nella quale firmò il terzo posto nel medagliere l’anno scorso. Nello specifico, Alessandra Leoni, Alessandra Mao, Caterina Santambrogio ed Penelope Olga Lopez-Casula hanno regalato all’Italia il primo argento degli Europei, chiudendo la staffetta 4×100 in seconda posizione (3:39.36) alle spalle di una impressionante Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto, l’Italia inaugura gli Europei Juniores di Monaco con due argenti nelle staffette 4×100

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