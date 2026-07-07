Una senatrice paraguayana è stata indagata per aver rivolto insulti razzisti a Kylian Mbappé, commentando che al posto del latte materno succhiava noci di cocco e che le uniche cose che ascoltava erano i versi degli scimpanzé. La procura di Parigi ha aperto un fascicolo per insulti discriminatori e minacce, e la senatrice rischia sanzioni penali e amministrative. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna da parte di diverse istituzioni e associazioni.

"Al posto del latte materno succhiava noci di cocco, e le cose più istruite che sentiva erano i versi degli scimpanzé". La procura di Parigi ha aperto un'indagine sulle dichiarazioni razziste contro il fenomeno francese Kylian Mbappé della senatrice paraguaiana Celeste Amarilla, postate sul social X durante e al termine dell'ottavo di finale vinto dalla nazionale transalpina proprio grazie a un rigore dell'attaccante 27enne., La procura parigina ha aperto un fascicolo a carico di Celeste Amarilla per i reati di ingiuria pubblica aggravata e incitamento all'odio o alla violenza. Una decisione presa dopo che la Federazione... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Non succhiava latte, ma noci di cocco": senatrice del Paraguay indagata per insulti razzisti a Kylian Mbappé | Cosa rischia

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The RACIST Paraguayan Senator Who Called Mbappé a 'Coconut-Sucking Chimp' TO BE JAILED

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