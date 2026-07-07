Dopo l’annuncio del trasferimento di una giudice a un’altra rete, si è aperta una discussione sul futuro della giuria di un programma televisivo. La partecipante ha dichiarato di non voler far parte della giuria in questa stagione. Da settimane si parla di possibili sostituti al tavolo dei giudici, considerato uno degli aspetti più dibattuti del programma.

Da settimane il futuro della giuria di Ballando con le Stelle è uno degli argomenti più discussi del mondo della televisione. Dopo l’annuncio del passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, attorno allo storico tavolo dei giudici si è aperta una vera e propria caccia al possibile sostituto. Le indiscrezioni si rincorrono senza sosta e, almeno per il momento, nessuna ipotesi sembra aver trovato conferme ufficiali. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane ci sono quelli di Barbara d’Urso, di Alberto Matano, da anni volto amatissimo del programma nel ruolo del “principe del tesoretto”, ma anche altri profili che continuano ad alimentare il dibattito tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Non sarò nella giuria”. Ballando con le stelle, l’annuncio dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli

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