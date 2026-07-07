Non rispetta l' alt e sfreccia per le strade di Siena poi aggredisce gli agenti che lo fermano | l' epilogo
Durante la notte tra il 5 e il 6 luglio, un'auto senza targa ha attraversato le vie di Siena sfrecciando a velocità elevata. Quando una volante ha tentato di fermarla, il conducente non si è fermato e ha proseguito la fuga, rischiando l’incidente. Dopo alcuni minuti, l’auto è stata bloccata e il conducente ha aggredito gli agenti, che hanno riportato lesioni. È stato arrestato con l’accusa di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Un arresto per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: questo il bilancio di un inseguimento avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 luglio a Siena. Un uomo di 46 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo, coinvolgendo anche altri due passeggeri. L’episodio si è concluso con il fermo dell’uomo e la convalida dell’arresto da parte del GIP, che ha disposto per lui l’obbligo di dimora nelle ore notturne. Notte di paura a Siena La fuga e le manovre pericolose Il tentativo di fuga a piedi e la resistenza I sospetti sulla sostanza stupefacente L'arresto e le misure cautelari La... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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