Non rispetta l' alt e sfreccia per le strade di Siena poi aggredisce gli agenti che lo fermano | l' epilogo

Notizia in breve

Durante la notte tra il 5 e il 6 luglio, un'auto senza targa ha attraversato le vie di Siena sfrecciando a velocità elevata. Quando una volante ha tentato di fermarla, il conducente non si è fermato e ha proseguito la fuga, rischiando l’incidente. Dopo alcuni minuti, l’auto è stata bloccata e il conducente ha aggredito gli agenti, che hanno riportato lesioni. È stato arrestato con l’accusa di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.