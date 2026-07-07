Un 13enne ha occupato un lettino riservato a bordo piscina in un resort vicino a Barcellona. Un uomo si è avvicinato e, senza parole, gli ha sferrato un pugno in faccia. La scena si è svolta di fronte ad altri ospiti, interrompendo le attività di vacanza. Nessuna delle parti ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha generato scompiglio tra i presenti.

Una violenta lite ha interrotto le vacanze degli ospiti di un resort a Santa Susanna, località balneare vicino a Barcellona. L’episodio, avvenuto il 24 giugno ma diventato uno dei trending topic internazionali in questi giorni, è nato da un banale equivoco su un lettino a bordo piscina: una 13enne britannica si è seduta per errore su una sdraio riservata. L’episodio si è trasformato in pochi secondi in una vera e propria rissa di massa: i filmati diffusi mostrano la ragazza, in bikini verde, scaraventata su una sedia e colpita ripetutamente al volto da un uomo, mentre decine di turisti terrorizzati urlavano all’interno della struttura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ha detto una parola, l’ha solo picchiata. Si è infranto ogni limite per la guerra dei lettini”: 13enne occupa un lettino riservato a bordo piscina, un uomo si avvicina e la prende a pugni in faccia

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