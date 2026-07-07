L’Italia ha avviato il recepimento della direttiva NIS 2, normativa europea volta a rafforzare la sicurezza informatica. Tuttavia, la sua attuazione nel paese appare ancora frammentata, con alcune realtà pronte e altre in ritardo. La procedura sembra più una partenza disorganizzata che un processo coordinato, con diverse fasi ancora in corso. La direttiva mira a migliorare la protezione delle infrastrutture critiche, ma nel paese l’implementazione procede a ritmo diverso tra i vari attori coinvolti.

Il recepimento del Direttiva NIS 2, voluta dalla UE per elevare il livello di sicurezza cyber dei 27, assomiglia poco a una marcia ordinata e molto di più a una partenza di gruppo in cui qualcuno scatta, qualcuno si controlla le scarpe e qualcun altro sta ancora cercando il pettorale. Alla scadenza del 17 ottobre 2024 molti Stati membri non avevano completato la trasposizione. Il 28 novembre 2024 la Commissione europea aveva aperto procedure di infrazione contro 23 Paesi e il 7 maggio 2025 aveva inviato un parere motivato a 19 Stati membri per mancata notifica del pieno recepimento. Da allora il quadro si è mosso, ma non si è magicamente ordinato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - NIS2: il curioso caso italiano

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