Il prefetto di Livorno è stato fotografato mentre partecipava a una manifestazione pubblica della Lega insieme al vicepremier Matteo Salvini durante l’inaugurazione della sede della Lega Toscana a Firenze. La presenza del prefetto, che rappresenta lo Stato, ha suscitato reazioni e commenti sui social media, definendo la situazione “imbarazzante”. La foto è diventata virale e ha generato discussioni sulle modalità di partecipazione di funzionari pubblici a eventi politici.

Giancarlo Dionisi fotografato all’i naugurazione della sede della Lega Toscana a Firenze con il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, sta facendo il giro del web. Pubblicato sui profili social della stessa Lega Salvini. Il prefetto di Livorno, commissario straordinario Darsena Europa, immortalato all’evento nei giorni scorsi. (Foto Fb Lega Salvini Premier – Firenze) E il deputato pisano Nicola Fratoianni, leader Avs, annuncia un’interrogazione parlamentare. Fratoianni: “Un prefetto sorridente, quello di Livorno, a pochi passi da Salvini nel corso di una manifestazione pubblica della Lega a Firenze, nel corso della quale peraltro l’esponente del centrodestra ha attaccato duramente la sindaca del capoluogo toscano: è la fotografia che gira sui social da ore e che è stata pubblicata dai quotidiani locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Nicola Fratoianni: “Prefetto di Livorno con Salvini a manifestazione pubblica Lega: situazione imbarazzante”

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