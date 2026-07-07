Nella scuola si vince un concorso ma la cattedra sarà assegnata… quando ci sarà!

Un vincitore di un concorso per insegnanti ha ottenuto il risultato, ma la cattedra non è ancora stata assegnata. La scuola ha comunicato che l’incarico sarà disponibile solo quando ci sarà una posizione vacante. Alcuni vincitori hanno già superato le selezioni, ma devono attendere l’apertura di una cattedra prima di poter iniziare a insegnare. La situazione riguarda diverse discipline e diverse sedi scolastiche.

Come è possibile vincere un concorso e non avere subito una cattedra disponibile? Com’è possibile che ci siano ancora vincitori di concorsi che risalgono (per alcune classi di concorso) al 2016? Questo il quesito posto a Giuseppe Semeraro, che nel corso dei question time su Orizzonte Scuola aiuta i docenti a districarsi tra le varie normative “ Può accadere che il posto bandito al momento del concorso venga meno successivamente per effetto della mobilità, del calo degli iscritti o di altre modifiche dell’organico. In questi casi il vincitore conserva comunque il diritto all’assunzione, ma dovrà attendere che quella cattedra o un’altra equivalente torni disponibile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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