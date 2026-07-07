Enrico Mentana e Francesca Fagnani hanno condiviso un saluto che richiama il forte legame tra esseri umani e cani, un sentimento comune a milioni di persone. Si fa riferimento a un pensiero di Arthur Schopenhauer, secondo cui chi non ha un cane non può comprendere cosa significhi essere amati in modo incondizionato e senza giudizio. La coppia ha espresso questa idea nel contesto di un saluto, sottolineando l’importanza di questo rapporto.

«C hi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato» diceva Arthur Schopenhauer. Il suo è un amore incondizionato e senza giudizio. Enrico Mentana e Francesca Fagnani lo sanno bene. « Ciao Bice, amore infinito ». È tutto quello che il conduttore ha scritto sui social per salutare la sua cagnolina, scomparsa lunedì 6 luglio 2026. Una frase breve e semplice, come si fa quando il dolore è troppo grande per essere spiegato. Poco dopo è arrivato anche il messaggio della compagna Francesca Fagnani. Felicità: quanto rallegrano la vita cani e gatti?. guarda le foto Leggi anche › Quando muore un cane o un gatto. Consigli per l’elaborazione di un lutto ancora sottovalutato Ecco chi era Bice, la cagnolina di casa Fagnani- Mentana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel saluto della coppia c'è un sentimento che accomuna milioni di persone: il legame unico tra esseri umani e cani

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