Nel 2027 la Germania spenderà 109 miliardi per difendersi da Putin

Nel 2027, la Germania destinerà 109 miliardi di euro alla difesa, secondo il bilancio approvato dal consiglio dei ministri. La cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti. La bozza di bilancio federale per il 2027 include un incremento significativo delle spese militari. La decisione segue le discussioni sul rafforzamento delle capacità di difesa nazionale e sulle minacce percepite dall’estero. Non sono stati forniti dettagli su come verranno distribuiti i fondi.

Il consiglio dei ministri tedesco ha approvato la bozza di bilancio federale per il 2027. Il progetto prevede un netto incremento delle spese relative alla difesa. Complessivamente, la manovra di finanza pubblica stanzierà 555,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 524,5 miliardi previsti per il 2026. L’approvazione del consiglio dei ministri tedesco è il primo passo che apre le discussioni sulla legge di bilancio 2027. La manovra di finanza pubblica ora arriverà sui banchi dei parlamentari e non è detto che possa subire già qualche ritocco dopo il vertice Nato ad Ankara (Turchia). La voce che registra l’incremento più consistente è proprio quella relativa alla difesa: il bilancio della Bundeswehr salirà a circa 109,7 miliardi di euro, quasi un terzo in più rispetto al 2025 (circa 87 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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