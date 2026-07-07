“La mistica di Paravati”, è l’audio libro che racconta la storia di Natuzza, considerata da molti la più grande mistica di fine Novecento. Una donna umile destinata presto a diventare Beata, raccontata in uno storytelling che ne descrive la vita, le sofferenze, la popolarità e la grande umiltà. La storia nell’audio libro. La mistica di Paravati è un podcast narrativo scritto da Guido Paternò Raddusa, sospeso tra fede, mistero e indagine. Al centro c’è Fortunata Evolo, detta Natuzza: una bambina poverissima della Calabria fascista che dice di vedere Gesù, la Madonna e i defunti, mentre sul suo corpo compaiono sangue, segni, croci e messaggi inspiegabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Natuzza Evolo, un audio libro racconta la vita della mistica di Paravati tra fede, mistero e indagini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maria Virginia Basile, la voce inglese di Natuzza Evolo: “A Paravati ho trovato la fede e il senso più profondo della vita”Una docente e scrittrice ha raccontato di aver trovato la fede e un senso più profondo della vita a Paravati, dove ha incontrato la figura di Natuzza...

Riflettori internazionali su Vincenzo Varone: tra giornalismo, fede e memoria di Natuzza EvoloUn programma televisivo internazionale ha dedicato la sua prima puntata del venerdì a Vincenzo Varone, giornalista noto nel settore cattolico.

Si parla di: Rinascita spirituale, il pellegrinaggio della Fondazione Lilli a Paravati.

Natuzza Evolo: un documentario di Nano su Rai 3 venerdì 1 dicembre alle ore 23.10Venerdì primo dicembre, alle ore 23.10, andrà in onda su Rai Tre lo speciale Il Rifugio delle Anime – Storia di Natuzza Evolo la mistica e veggente di Paravati (Vibo Valentia) che tanto interesse e ... montaltouffugonline.it

Un nuovo postulatore per la causa di beatificazione di NatuzzaUn nuovo postulatore per la causa di beatificazione di Natuzza Evolo: è Paolo Vilotta e andrà a sostituire don Enzo Gabrieli che fino a qualche tempo fa ha ricoperto l'incarico. La notizia è contenuta ... rainews.it