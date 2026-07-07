nato le incognite di ankara

Oggi si apre il vertice Nato considerato il più complesso degli ultimi tempi, con tensioni evidenti tra gli alleati. La diplomazia del segretario generale, basata su apprezzamenti formali, potrebbe non essere sufficiente a prevenire una rottura già preannunciata. La principale fonte di attrito riguarda le posizioni espresse dall’ex presidente degli Stati Uniti, che ha più volte criticato l’alleanza e richiesto maggiori impegni finanziari ai membri. La riunione si svolge in un clima di incertezza e divergenze tra i paesi partecipanti.

di Marta Ottaviani Prende avvio oggi il vertice Nato più difficile di sempre. Così in salita che questa volta anche la flatter diplomacy del segretario generale, Mark Rutte, ossia la diplomazia della lusinga, potrebbe non bastare a evitare una rottura annunciata da tempo, con poca fantasia, quella di Donald Trump con il resto dell’Alleanza. Il tutto con due guerre in corso e con la minaccia russa che incombe sull’Europa. Ieri raid su Kiev hanno provocato 18 morti e, se per il tycoon, il presidente Putin sarebbe pronto a trattare, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rivelato che la Russia possiede gli indirizzi delle aziende polacche che stanno aiutando l’ Ucraina nella produzione di droni intimando loro di "riflettere sulla loro sicurezza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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