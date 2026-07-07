Napoli un azzurro è vicino all’addio | le possibili destinazioni

Un giocatore azzurro potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Prima di acquistare nuovi giocatori, la dirigenza deve decidere chi cedere. Il nuovo allenatore è stato informato delle intenzioni della società riguardo alle possibili partenze. Non sono state ancora ufficializzate le destinazioni del giocatore, né i dettagli delle trattative. La decisione dipende dalle valutazioni della società e dalla volontà del tecnico.

Prima di procedere verso nuovi giocatori, Giovanni Manna deve individuare quali cedere. Il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, è stato messo al corrente delle intenzioni del club. Per il momento, il nuovo allenatore non vuole prendere decisioni definitive sui singoli componenti della rosa. Vuole osservarli da vicino durante il ritiro. Solo dopo, si esporrà. Tra coloro che rientrano in questa lista, c’è Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, l’ex Milan vorrebbe puntare tutto su un solo portiere. Attualmente, Alex Meret è il favorito. ADL è intenzionato ad ascoltare eventuali offerte che arriveranno per il serbo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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