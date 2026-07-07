Napoli nella Fontana della Marinella al Carmine non ci sono più zampilli d' acqua ma solo siringhe

Nella Fontana della Marinella al Carmine a Napoli non ci sono più zampilli d'acqua, ma solo siringhe. Il Comune ha riferito che, dopo le operazioni di pulizia, sono state raccolte e smaltite oltre mille siringhe. La fontana, una delle aree pubbliche della zona, si presenta ora priva del suo normale apporto d'acqua, con evidenti residui di rifiuti di tipo sanitario.

«Al termine delle operazioni sono state raccolte e smaltite oltre mille siringhe»: lo ha scritto il Comune di Napoli sul suo sito internet circa due mesi fa. Il lusinghiero bilancio si riferisce all’ultimo intervento di pulizia della Fontana della Marinella, nell’area verde che costeggia le torri aragonesi su via Marina. Ma basta dare un’occhiata nella martoriata vasca, per rendersi conto che gli occasionali blitz del personale Asia e della Polizia Municipale fino ad ora non sono riusciti a mutare la destinazione d’uso che la settecentesca fontana, perennemente a secco, ha assunto negli ultimi anni: ricettacolo di rifiuti e soprattutto deposito di siringhe appena utilizzate dai numerosi tossicodipendenti che giorno e notte campeggiano nell’area del Carmine. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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