Napoli nei salotti della città impazza la Guida all’uomo giusto con tanto di pagelle su file Excel | tutti a caccia dei segreti e dei voti
C’è chi si spinge a definirla una vera e propria «Guida ragionata all’uomo giusto. Anzi, perfetto». Perché sostanzialmente di questo si tratta: un manuale che, con discrezione, un gruppo di signore elabora e condivide su vizi, vezzi, virtù, mistificazioni e defaillance dei maschi napoletani. La struttura è stata impostata da una docente universitaria che ha due matrimoni alle spalle, un amante in carica e una passione per le codificazioni in versione Excel. Le note a margine — che viaggiano come leggende nei salotti cittadini e nell’immaginario collettivo della Napoli da bere (e non solo) — sono curate da una sua amica medico con alle spalle anni di attività nel Pronto soccorso di un grande ospedale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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