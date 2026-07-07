C’è chi si spinge a definirla una vera e propria «Guida ragionata all’uomo giusto. Anzi, perfetto». Perché sostanzialmente di questo si tratta: un manuale che, con discrezione, un gruppo di signore elabora e condivide su vizi, vezzi, virtù, mistificazioni e defaillance dei maschi napoletani. La struttura è stata impostata da una docente universitaria che ha due matrimoni alle spalle, un amante in carica e una passione per le codificazioni in versione Excel. Le note a margine — che viaggiano come leggende nei salotti cittadini e nell’immaginario collettivo della Napoli da bere (e non solo) — sono curate da una sua amica medico con alle spalle anni di attività nel Pronto soccorso di un grande ospedale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, nei salotti della città impazza la «Guida all’uomo giusto» con tanto di pagelle su file Excel: tutti a caccia dei segreti (e dei voti)

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Napoli, nei salotti della città è caccia ai segreti (e soprattutto ai voti) della «Guida all’uomo giusto»Nei salotti di Napoli si discute di una guida che raccoglie dettagli su uomini locali, considerando vizi, virtù e difetti.

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