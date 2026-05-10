Federici al teatro | segreti e verità della regina dei salotti
Nel mondo dei salotti più esclusivi, si sono recentemente svolti incontri che hanno suscitato curiosità. Una figura nota per il suo ruolo di protagonista in questi circoli ha deciso di evitare incontri riservati a soli politici e imprenditori. Durante le serate, si sono poste domande su come si gestiscano gli inviti in modo che gli ospiti non si sentano troppo a loro agio, mantenendo così un equilibrio tra conversazioni informali e riservatezza.
? Domande chiave Come si gestisce un invito senza far sentire l'ospite troppo a proprio agio?. Perché la regina dei salotti rifiuta i raduni di soli politici e imprenditori?. Cosa ha spinto la protagonista a pianificare la propria cremazione in casa?. Come ha trasformato quarant'anni di segreti mondani in un debutto teatrale?.? In Breve Regia di Santino Fiorillo presso l'OffOff Theatre di Roma il 9 e 10 maggio 2026.. Passato estetico legato al chirurgo brasiliano Ivo Pitanguy iniziato quarantuno anni fa.. Origine degli eventi mondani legata alla scomparsa del marito Paolo Federici nel 2016.. Pianificazione della cremazione domestica per mantenere il decoro post-mortem.🔗 Leggi su Ameve.eu
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