Gli sponsor della nuova maglia del Napoli hanno contribuito con 24 milioni di euro alle entrate del club. La presentazione della maglia ufficiale si è svolta ieri, segnando l’inizio delle celebrazioni per il centenario del club. Per la stagione 2026-27, il presidente ha fissato come obiettivo la continuità nei risultati e nelle strategie. Il Napoli si posiziona come il terzo club in Italia per entrate da sponsor.

Il Napoli, con la presentazione di ieri della maglia ufficiale, ha iniziato la stagione del suo centenario. L’obiettivo di De Laurentiis per l’annata 202627 è quello della continuità. Il club partenopeo vuole continuare a rafforzare la propria posizione sia dal punto di vista sportivo che economico. Su quest’ultimo aspetto arrivano delle buone notizie proprio dalla ‘nuova maglia’. Napoli, raddoppiano i ricavi provenienti dagli sponsor della maglia ufficiale: lecifre. Come riportato da Calcioefinanza.it, il rinnovo triennale della partnership con la MSC come sponsor porterà nelle casse del Napoli 18 milioni di euro più bonus. Questa cifra è sicuramente molto superiore rispetto al contratto precedente, ovvero 8,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, gli sponsor della nuova maglia portano nelle casse 24 milioni (terzo club in Italia)

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