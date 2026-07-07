Napoli fuga al Vomero dopo l’impennata | denunciato un 15enne

Da puntomagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani di 15 anni sono stati fermati dai Carabinieri nel quartiere Vomero di Napoli dopo una fuga in scooter. Durante l’inseguimento nella notte, i due hanno fatto un’impennata in strada e sono scappati quando sono stati fermati. Successivamente, sono stati denunciati.

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Napoli Vomero, inseguimento nella notte: due 15enni in scooter fermati dopo la fuga dai Carabinieri. Impennata in strada e fuga all’alt. È accaduto poco dopo l’una di notte nel quartiere Vomero, dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno notato uno scooter Honda SH con a bordo due giovani senza casco mentre percorreva via Domenico Fontana effettuando un’impennata. Insospettiti anche dalla giovane età apparente dei due ragazzi, i militari hanno intimato l’alt, ma il conducente ha accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. Inseguimento tra le strade del quartiere. La fuga è proseguita per alcune strade della zona, con manovre ritenute pericolose e tratti percorsi contromano, nonostante la presenza di persone in strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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