Napoli dopo due delusioni sul mercato cambia tutto | la nuova strategia

Il Napoli ha modificato la strategia di mercato dopo due delusioni nelle trattative. Ora punta Dodô della Fiorentina e Andrea Natali del Bayer Leverkusen, sostituendo Khalaili e Gila, i cui negoziati sono rimasti in stallo. La squadra ha deciso di concentrare le risorse su questi nuovi obiettivi, in attesa di sviluppi nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sui tempi o sui costi delle operazioni.

Dodô della Fiorentina e Andrea Natali del Bayer Leverkusen diventano i nuovi obiettivi del calciomercato Napoli dopo lo stallo nei negoziati per Khalaili e Gila. Gli azzurri cambiano rotta su esterno e centrale, puntando su profili diversi per completare la rosa. A riportarlo è SkySport. Dodô: l’esterno che garantisce spinta sulla fascia. Il laterale brasiliano della Fiorentina rappresenta la soluzione offensiva che il Napoli sta vagliando con crescente interesse. Caratteristiche tecniche solide e capacità di garantire spinta costante sulla fascia lo rendono un profilo appetibile per la strategia tattica del club. L’operazione però rimane legata a doppio filo alle uscite che la società dovrà concretizzare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli, Allegri pronto alla risoluzione col Milan: quale sarà il mercato | Sky Calciomercato

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