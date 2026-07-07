Il primo numero della nuova serie di Dylan Dog, con storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, è stato pubblicato il 29 luglio. La pubblicazione si inserisce in una lunga tradizione editoriale dedicata al personaggio. La serie si compone di due puntate e rappresenta un evento inedito nel panorama delle pubblicazioni del genere.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Sulla Rai le opposizioni non mollano. E sono pronte a sfidare, già oggi, i presidenti delle Camere con una lettera «molto dura». Già, perché la richiesta di la Russa e Fontana, di indicare già oggi i nomi per la Vigilanza Rai dopo le dimissioni di massa delle corsa settimane, viene letta dal campo progressista come una «risposta burocratica» a un problema politico. Il punto, spiegano le opposizioni, non è indicare nuovi nomi, ma spingere la destra a recepire il Media Freedom Act dell’Ue, che significa togliere il potere di nomina dell’ad Rai al governo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Muro del centrosinistra sulla Vigilanza Rai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vigilanza Rai, le destre in pressing ma l’opposizione resiste: è muro contro muroLa commissione di Vigilanza Rai è rimasta ferma dopo le dimissioni di molti membri di opposizione.

Rai, caos in Vigilanza: il centrosinistra si dimette. L?azienda: «Noi andiamo avanti». Ma parte la campagna elettoraleIl centrosinistra ha annunciato le dimissioni dei membri della Vigilanza Rai, mentre l’azienda ha dichiarato di proseguire con le attività...

Temi più discussi: Centrodestra e centrosinistra, perché sono in crescita solo i consensi degli estremi; Legge elettorale: preferenze, fuori sede e raccolta firme, ultimi scogli prima del voto in Aula; Legge elettorale e 'corsa' per il Quirinale, muro opposizioni; Lo stallo in Vigilanza Rai, il centrosinistra fa muro. Rossi: Sbagliato il no ad Agnes.

Questi vogliono fare la sostituzione etnica politica. L’infiltrazione a destra è la nuova caduta del Muro di Berlino. I riformisti e i very liberalih vanno aiutati a casa loro. x.com

[AMA] Festa del Soccorso a San Severo, la corsa con i Fujenti sotto le batterie pirotecniche reddit

Lo stallo in Vigilanza Rai, il centrosinistra fa muro. Rossi: Sbagliato il no ad AgnesMuro contro muro. Resta lontano da sbloccarsi lo stallo alla messicana sulla Vigilanza Rai. Innescato prima dalle dimissioni dei componenti del centrosinistra, in protesta per ... ilmessaggero.it

Partita del cuore, i leader di centrosinistra (tranne Renzi) la disertano. Ecco perché (e cosa c'entrano il muro contro muro e le regionali)Scordatevi scene di concordia istituzionale tipo quelle del 1996, quando sul campo del Bentegodi di Verona fu immortalato l'abbraccio tra due rivali dell'Emiciclo come Massimo D'Alema e Gianfranco ... ilmessaggero.it