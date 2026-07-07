Muharemovic in attesa non è più una priorità della Juventus | troppa alta la richiesta del Sassuolo Sullo sfondo c’è sempre Lucumì
Muharemovic è in attesa, ma la Juventus non considera più prioritaria la trattativa a causa dell'elevata richiesta economica del Sassuolo. La società bianconera continua a monitorare la situazione senza fare passi avanti. Sullo sfondo resta ancora in piedi l'interesse per un altro difensore, il cui nome non è stato ufficialmente confermato, ma si tratta di un giocatore con caratteristiche diverse.
di Luca Fiore Muharemovic non è più una priorità per la Juventus in difesa che ritiene alta la cifra chiesta dal Sassuolo. Alla finestra resta sempre Lucumì. Il mercato della Juventus attraversa una fase di riflessione strategica, con la dirigenza bianconera che valuta con estrema attenzione le prossime mosse per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Tra i profili al centro delle cronache spicca Muharemovic, la cui posizione rimane in costante evoluzione. Per il club bianconero, il giocatore non rappresenta attualmente una priorità assoluta, specialmente a fronte delle elevate richieste economiche avanzate dal Sassuolo, che valuta il cartellino del difensore attorno ai 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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