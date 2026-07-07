Dopo il deragliamento di un treno a Dicomano, i sindaci dell'area hanno scritto alla Regione Toscana, chiedendo un incontro urgente con il Presidente e l’Assessore ai trasporti. La richiesta arriva in seguito all’incidente che ha coinvolto il servizio ferroviario, portando a una situazione di emergenza nel sistema di trasporto locale.

Mugello (Firenze), 6 luglio 2026 – Mugello, emergenza trasporti: i sindaci scrivono alla Regione Toscana dopo il deragliamento a Dicomano. Richiesto un incontro politico urgente al Presidente Giani e all'Assessore Boni. Il Presidente dell'Unione Comuni Triberti: "Carenze strutturali non più tollerabili, servono investimenti immediati e garanzie precise per la sicurezza dei pendolari". Una richiesta formale e urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai Sindaci degli otto Comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e all'Assessore ai Trasporti, Filippo Boni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello, deragliamento a Dicomano ed emergenza trasporti: i sindaci scrivono alla Regione

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