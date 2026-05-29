Isole minori tavolo con la Regione sui trasporti | i sindaci chiedono tutele su collegamenti e tariffe
I sindaci delle isole minori siciliane hanno incontrato la Regione per discutere sui trasporti marittimi. La riunione si è concentrata sulla richiesta di maggiori tutele riguardo ai collegamenti e alle tariffe, dopo mesi di polemiche sulla continuità territoriale. I rappresentanti comunali chiedono interventi concreti per garantire servizi più stabili e accessibili, evidenziando la necessità di un miglioramento delle condizioni di trasporto tra le isole e il continente.
Dopo mesi di polemiche sui collegamenti marittimi e sul futuro della continuità territoriale, i sindaci delle isole minori siciliane provano a strappare alla Regione un cambio di passo. Il vertice che si è svolto a Palermo arriva infatti in una fase delicata per il sistema dei trasporti verso gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Palermo: Isole minori, trasporti: troppe le criticità per i residenti
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TELE ONE. . : , : ? Oggi in Presidenza della Regione tavolo tecnico con i sindaci delle isole minori siciliane. Riflettori accesi sulle criticità dei trasporti marittimi e a facebook
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