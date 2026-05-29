Isole minori tavolo con la Regione sui trasporti | i sindaci chiedono tutele su collegamenti e tariffe

Notizia in breve

I sindaci delle isole minori siciliane hanno incontrato la Regione per discutere sui trasporti marittimi. La riunione si è concentrata sulla richiesta di maggiori tutele riguardo ai collegamenti e alle tariffe, dopo mesi di polemiche sulla continuità territoriale. I rappresentanti comunali chiedono interventi concreti per garantire servizi più stabili e accessibili, evidenziando la necessità di un miglioramento delle condizioni di trasporto tra le isole e il continente.