Mozzanica guerra ai bivacchi lungo il Serio | Presto campagna di sensibilizzazione pronti a vietare l’accesso ad alcune aree

Notizia in breve

A Mozzanica, sono in programma una campagna di sensibilizzazione e possibili divieti di accesso a alcune zone lungo il fiume Serio. Ogni fine settimana, le rive vengono occupate da bivacchi e grigliate, lasciando rifiuti e danneggiando l’area. La situazione ha portato le autorità a intervenire per limitare l’accesso e tutelare il territorio. Nessuna misura è ancora stata adottata, ma si prevede un intervento imminente per contrastare l’abbandono di rifiuti lungo il fiume.