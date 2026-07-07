Mozzanica guerra ai bivacchi lungo il Serio | Presto campagna di sensibilizzazione pronti a vietare l’accesso ad alcune aree

Da bergamonews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Mozzanica, sono in programma una campagna di sensibilizzazione e possibili divieti di accesso a alcune zone lungo il fiume Serio. Ogni fine settimana, le rive vengono occupate da bivacchi e grigliate, lasciando rifiuti e danneggiando l’area. La situazione ha portato le autorità a intervenire per limitare l’accesso e tutelare il territorio. Nessuna misura è ancora stata adottata, ma si prevede un intervento imminente per contrastare l’abbandono di rifiuti lungo il fiume.

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Mozzanica. Una discarica a cielo aperto. Così appare lo scenario naturale che fa da cornice al fiume Serio e che, ogni fine settimana, viene deturpato da bivacchi e grigliate sulle rive. A fare il punto sulla situazione, per quanto riguarda il tratto che attraversa Mozzanica, è il consigliere comunale con delega alla sicurezza, Alessandro Tarenghi, che segnala criticità ricorrenti lungo il corso del Serio, soprattuto nei fine settimana. “Il problema non è il fatto che le persone frequentino l’area o che la utilizzino per stare all’aperto – ha spiegato – ma la gestione complessiva della situazione quando la giornata finisce. Ogni weekend ci troviamo davanti allo stesso scenario: aree utilizzate per ore e poi lasciate in condizioni che richiedono un intervento sistematico di pulizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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