Morte cardiaca improvvisa giovanile in Toscana docenti formati come istruttori BLSD | progetto al via nelle scuole

Nelle scuole toscane si stanno formando docenti come istruttori BLSD, con l’obiettivo di prevenire la morte cardiaca improvvisa tra i giovani. È in fase di definizione un protocollo tra Regione, una fondazione e l’ufficio scolastico regionale, finalizzato all’attuazione di una legge regionale. La formazione mira a garantire che il personale scolastico sia preparato a intervenire in situazioni di emergenza cardiaca. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e formazione nelle scuole della regione.

La prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile entra nelle scuole toscane. È in via di perfezionamento il Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per l’attuazione della Legge regionale n. 532025, dedicata alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile. La nota dell’USR richiama l’avvio delle azioni organizzative legate al progetto e la convocazione di un incontro informativo online destinato ai docenti individuati come referenti delle scuole aderenti. Tra le azioni previste dal progetto vi è la certificazione, come istruttore BLSD, di almeno un docente referente per ciascuna scuola aderente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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