L’unica sospettata coinvolta nell’attentato contro un oligarca ucraino e la sua famiglia a Monaco è stata uccisa a Kiev. La vicenda riguarda un’esplosione avvenuta la scorsa settimana, che ha colpito la famiglia di un uomo di affari ucraino. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che ha causato la morte della sospettata. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui possibili responsabili dell’attentato.

Si infittisce il mistero sull'attentato con esplosivo che la scorsa settimana ha preso di mira l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia a Monaco. Secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda, il corpo di Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina di 39 anni ricercata dall'Interpol e ritenuta la principale sospettata di aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione dell'imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev nella tarda serata di ieri. Secondo il quotidiano ucraino, la donna potrebbe essere stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco. Nell'ambito delle indagini, una fonte delle forze dell'ordine citata dallo stesso quotidiano ha riferito che sono già state arrestate due persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Montecarlo, si infittisce il giallo della bomba: l'unica sospettata uccisa a Kiev

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