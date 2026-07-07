Un'intervista registrata prima del mancato rientro in barca di un uomo si è svolta martedì sera su Rai 2. La ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità ha parlato del marito, scomparso dal 27 giugno dopo aver tuffato durante una gita in barca e non essere più riemerso. La registrazione dell'intervista è stata fatta prima dell'incidente e la scelta di parteciparvi è stata condivisa.

Intervista esclusiva di Monica Setta ad Eugenia Roccella in onda martedì 7 luglio alle 21.30 su Rai 2. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità parlerà del marito, Luigi Cavallari, di cui non si hanno più tracce dallo scorso 27 giugno quando, durante una gita in barca, si è tuffato e non è più riemerso. La trasmissione era stata registrata prima dell’incidente e, come spiegato dalla conduttrice, la messa in onda è stata una scelta condivisa con Roccella. Intervista di Monica Setta ad Eugenia Roccella Le spiegazioni della Rai Lo scambio con Rita Dalla Chiesa Chi è il marito della ministra Intervista di Monica Setta ad Eugenia Roccella Eugenia Roccella aprirà la puntata di “Storie al bivio di sera”, il programma di Monica Setta in onda martedì 7 luglio alle 21. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Monica Setta intervista Roccella sulla Rai, "registrata prima dell'incidente del marito, scelta condivisa"

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