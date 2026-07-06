Mondiali il tabellone aggiornato degli ottavi | incroci e risultati la grafica | Calendario partite orari e tv

Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, la Norvegia ha eliminato il Brasile con una doppietta di Haaland, portando alla fine del percorso per la squadra sudamericana. La partita ha visto il Brasile uscire di scena già agli ottavi, mentre la Norvegia ha conquistato la qualificazione. Il torneo si sta svolgendo nel nuovo formato extralarge, con molte sfide che attirano l’attenzione degli appassionati.

Il Mondiale 2026, nel nuovo formato extralarge, è entrato finalmente nel vivo. Gli ottavi di finale regalano sorprese e sfide sempre più affascinanti. Arriva la clamorosa eliminazione del Brasile per mano della Norvegia: una doppietta di Haaland elimina Ancelotti già agli ottavi. Per la Nazionale verde-oro è un fallimento, mentre i vichinghi si candidano a diventare la grande mina vagante del tabellone. Il percorso verso la finale del 19 luglio si restringe giorno dopo giorno, tra certezze e outsider. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale. Mondiali 2026, il tabellone aggiornato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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