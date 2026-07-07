A pochi giorni dal primo quarto di finale nella storia dei Mondiali, la nazionale norvegese sta affrontando un problema di salute tra i giocatori. Un virus influenzale sta circolando nel ritiro, causando tosse e respiro affannoso tra i membri della squadra. Al momento, si contano circa 50 casi, che stanno influenzando la preparazione alla partita contro l’Inghilterra. La situazione ha portato a restrizioni e controlli sanitari per limitare la diffusione dell’infezione.

A pochi giorni dal quarto di finale dei Mondiali, il primo della loro storia, la Nazionale norvegese sta affrontando un problema inaspettato: un virus influenzale sta circolando nel ritiro e sta condizionando la preparazione alla sfida contro l’Inghilterra. Diversi giocatori lamentano tosse, respiro affannoso, raucedine e un generale senso di debolezza già da qualche giorno, tanto che la stessa delegazione norvegese si avvicina a questo storico appuntamento non al massimo della forma fisica.Lo stesso commissario tecnico Solbakken ha confermato la situazione, presentandosi in conferenza stampa mentre tossiva. Secondo quanto riportato, solo il giocatore Jorgen è stato fermato dalla febbre, mentre gli altri sintomi restano più lievi ma diffusi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, "tosse e respiro affannoso. Siamo 50": bomba sulla Norvegia

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