Stasera al BC Place di Vancouver si gioca l'ottavo di finale tra Svizzera e Colombia. La partita decide quale delle due squadre avanzerà ai quarti di finale del Mondiale 2026. L'incontro inizierà alle ore 20:00 locali. Le formazioni probabili sono state annunciate, con la Svizzera che punta sulla solidità difensiva e la Colombia che si affida alla sua aggressività offensiva.

Al BC Place di Vancouver va in scena l'ultimo, tesissimo ottavo di finale del Mondiale 2026: gli elvetici sfidano Los Cafeteros per conquistare un pass verso i quarti di finale. I Mondiali 2026 entrano nel vivo stasera con l'ultimo, decisivo scontro diretto degli ottavi di finale. Nella splendida cornice del BC Place di Vancouver, in Canada, si affronteranno la Svizzera e la Colombia. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 22:00 italiane (le 13:00 locali), in un match che promette spettacolo ed emozioni. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento imbattute e determinate a strappare il pass per i quarti di finale, dove la vincente troverà una tra Argentina ed Egitto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Mondiali 2026, Svizzera-Colombia stasera: dove vederla, orario e probabili formazioni

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