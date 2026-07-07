Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, il Portogallo di Cristiano Ronaldo è stato eliminato dopo aver perso 1-0 contro la Spagna. Il gol decisivo è arrivato nel recupero, firmato da Mikel Merino. La partita si è conclusa con la vittoria delle Furie rosse, che avanzano ai quarti di finale. La corsa del Portogallo si è fermata sul più bello.

DALLAS (TEXAS, USA) – Si ferma agli ottavi di finale il cammino ai Mondiali 2026 del Portogallo di Cristiano Ronaldo, battuto 1 a 0 dalla Spagna. Le Furie rosse volano ai quarti grazie alle rete di Mikel Merino nel recupero. Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0 ma le occasioni non sono mancate, soprattutto nella prima parte di gara, quando la Spagna ha sfiorato il vantaggio con Oyarzabal, che ha sprecato una clamorosa opportunità a tu per tu con Costa. Decisivo il portiere portoghese anche sui tentativi dalla distanza di Yamal e Baena. Il Portogallo ha risposto con Cristiano Ronaldo, pericoloso prima con una conclusione neutralizzata dalla difesa avversaria e poi con una spettacolare rovesciata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Spagna batte Portogallo (1-0) con gol nel finale. Si ferma la corsa di Cristiano Ronaldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali: Spagna travolge l'Austria, Portogallo di misura sulla Croazia, Svizzera vince dopo 88 anni

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Portogallo-Spagna 0-1: finisce l’era di Cristiano Ronaldo ai MondialiIl Portogallo di Cristiano Ronaldo si è fermato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, perdendo 1-0 contro la Spagna.

Mondiali 2026: Portogallo batte Uzbekistan (5-0) con doppietta di Cristiano Ronaldo. Che è l’unico ad aver segnato in 6 edizioni iridateIl Portogallo vince 5-0 contro l’Uzbekistan nella seconda partita del gruppo K ai Mondiali 2026, disputata a Houston.

Temi più discussi: Portogallo-Spagna agli ottavi dei Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; La Spagna elimina Cristiano Ronaldo: Merino beffa il Portogallo al 91'; Mondiali 2026, la Spagna va avanti, finisce l'era di Cristiano Ronaldo nel Portogallo; Portogallo-Spagna 0-1: Merino al 91’ qualifica la Roja ed elimina CR7.

Il tabellone dei Mondiali 2026: la Spagna batte il Portogallo di Cristiano Ronaldo e vola ai quarti, dove affronterà una tra USA e Belgio. Ecco tutti gli incroci fino alla finale calcioefinanza.it/2026/07/06/tab… x.com

Mondiali 2026: Spagna batte Portogallo (1-0) con gol nel finale. Si ferma la corsa di Cristiano RonaldoSi ferma agli ottavi di finale il cammino ai Mondiali 2026 del Portogallo di Cristiano Ronaldo, battuto 1 a 0 dalla Spagna. Le Furie rosse volano ai quarti grazie alle rete di Mikel Merino nel recuper ... firenzepost.it

Coppa del Mondo 2026: Il Portogallo è una squadra migliore senza Cristiano Ronaldo? reddit

Mondiali 2026, Portogallo-Spagna 0-1: finisce l’era di Cristiano Ronaldo in Coppa del MondoMikel Merino esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio (AP Photo/Julio Cortez)Mikel Merino ... msn.com