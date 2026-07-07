Modena 19enne aggredito da nordafricani con lancio di sassi e bottiglie

Da imolaoggi.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito a Modena il 2 luglio, poco dopo la mezzanotte, mentre percorreva corso Canalgrande. Secondo quanto riferito, alcuni uomini hanno lanciato sassi e bottiglie contro di lui. Il giovane, ancora sotto shock, ha presentato denuncia. L'aggressione si è verificata nel centro cittadino, subito dopo aver concluso una cena con amici. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sull'identità degli aggressori.

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Ancora sotto shock per la violenza subita, un 19enne modenese ha sporto denuncia per una brutale aggressione avvenuta il 2 luglio I fatti si sono svolti nel cuore della città poco dopo la mezzanotte, quando il ragazzo – che ha preferito restare anonimo – stava percorrendo corso Canalgrande dopo aver terminato una cena con i compagni di classe. Secondo quanto riportato dalla vittima, due giovani di presunta origine nordafricana si sarebbero avvicinati e uno di loro lo avrebbe colpito con una spallata del tutto immotivata. Alla richiesta di spiegazioni da parte del giovane, i due avrebbero risposto con una serie di insulti in arabo e in italiano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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