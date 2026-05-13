Tutto sulla cipria verde | quando e come usarla

La cipria verde sta guadagnando popolarità nel mondo del trucco, ma non si riferisce a prodotti con colori vivaci o alla presenza di ingredienti naturali specifici. Si tratta di un cosmetico che viene applicato sulla pelle per correggere le imperfezioni e uniformare il tono. La sua applicazione e i momenti migliori per usarla sono spesso oggetto di discussione tra appassionate di make-up.

Il make up si tinge di verde. Ma non stiamo parlando di ombretti dai toni acidi o boschivi. E nemmeno di formule con attivi naturali. Ma di pigmenti correttivi, verdi appunto, che servono a perfezionare gli incarnati con rossori. È, infatti, secondo questa regola della teoria dei colori che ha senso utilizzare la cipria verde. Sempre più presente nei beauty case dei make up artist e in quelli delle appassionate di trucco, la cipria verde è il prodotto multitasking che aiuta a uniformare l’incarnato e minimizzare gli arrossamenti in pochi gesti. Cipria verde: a cosa serve. I pigmenti verdi delle nuove ciprie “spengono”, infatti, i rossori della pelle, come couperose, brufoletti infiammati e irritazioni.🔗 Leggi su Amica.it

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