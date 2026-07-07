Mentre prosegue il Torneo delle Contrade (ieri e stasera le semifinali), iniziano ufficialmente a scaldare i motori per l’ultimo appuntamento dell’anno del calendario della Pro Loco Querceta: la 23° edizione di Miss Palio 2026. Martedì 28 luglio alle 21 al giardino del Palazzo Mediceo è prevista infatti una serata di spettacolo, eleganza, musica e colori di contrada, con la partecipazione della Miss Palio 2025 Cristel Paolini, il ritorno a presentare di Sara Chiarei e gli ospiti speciali Cherry Bombs. Adesso il conto alla rovescia può cominciare. La manifestazione relativa all’elezione di “Miss Palio” è l’ultima nata tra quelle delle Contrade: nasce nel 2000 e salvo un paio di occasioni si è sempre tenuta nello storico locale fortemarmino della Capannina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miss Palio resta al Mediceo. Appuntamento il 28 luglio

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