Miss Italia selezioni | a Castellaneta premiata Chiara Meoli 19enne di Altamura Le altre fasce

A Castellaneta Marina si sono svolte le selezioni regionali di Miss Italia, con la premiazione di Chiara Meoli, 19enne di Altamura. La gara si è svolta sabato 4 luglio presso il Borgo Pineto Sporting Club. Le altre fasce sono state assegnate durante l’evento, che ha visto partecipare diverse concorrenti del territorio. La selezione ha determinato le finaliste per la fase successiva del concorso.

Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia Puglia: Miss Italia ha trovato le sue finaliste regionali anche nel tarantino. La selezione del concorso di bellezza più celebre si è tenuta sabato 4 luglio presso l’esclusivo Borgo Pineto Sporting Club di Castellaneta Marina. L’organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, in collaborazione con l’avv. Carmela Mele, Presidente della Cooperativa Borgo Pineto Sporting Club, e con l’avv. Vito Antonio De Palma, consigliere del CdA. La giuria ha premiato come Miss Borgo Pineto Sporting Club di Castellaneta Marina Chiara Meoli, 19enne di Altamura, studentessa di mediazione linguistica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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