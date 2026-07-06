A 39 anni, la cantante britannica, nota per il suo debutto a 16 anni con uno stile reggae, si trova in Italia per un concerto a Modena il 16 luglio. È madre di quattro figli e ha dichiarato di sentirsi fortunata, sottolineando che suo marito è un padre a tempo pieno. La cantante ha raggiunto il successo internazionale fin dall’adolescenza grazie alla sua voce calda.

Appena sedicenne, Joss Stone conquistò il pubblico internazionale con la sua voce calda e le sue melodie reggae; oggi, la 39enne cantante britannica è di nuovo in Italia, dove il prossimo 16 luglio si esibirà a Modena, ed è madre di quattro figli. Una scelta, ha spiegato a Vanity Fair, che ha potuto fare in virtù di una posizione privilegiata, mentre la realtà di moltissime donne le spinge ancora a un incessante oscillare tra carriera e maternità. “Io sono un’eccezione – ha spiegato Stone – perché mio marito ha scelto di fare il padre a tempo pieno, ed è felice così. Ma mi chiedo spesso cosa sarebbe successo se anche lui avesse avuto una carriera incompatibile con la famiglia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Joss Stone: “Ho 4 figli ma sono una mamma fortunata. Mio marito padre a tempo pieno”

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