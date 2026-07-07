milano regionali nel caos guasti e cancellazioni rabbia in stazione

A Milano, nella mattinata di ieri, treni regionali hanno subito gravi problemi a causa di due interventi sulla rete ferroviaria, che hanno provocato guasti e cancellazioni. La circolazione è stata fortemente rallentata, con ritardi fino a 40 minuti. In stazione si sono registrate proteste e rabbia tra i viaggiatori, alcuni dei quali si sono lamentati di aver pagato il biglietto senza ricevere il servizio promesso.

"Mi chiedo perché continuiamo a pagare i biglietti". "Io ho pagato cifra piena per percorrere Roma-Milano in sei ore. E ora?". Sono due dei commenti di viaggiatori infuriati, raccolti ieri mattina: un lunedì nero a Milano per un doppio intervento sulla rete che ha messo in ginocchio la circolazione causando rallentamenti e ritardi fino a 40 minuti. Un intoppo alla stazione Centrale ha portato ai primi ritardi e alla deviazione di una corsa. "Verifiche alla linea elettrica", è quanto è stato annunciato nella stazione ai passeggeri. Un controllo che si è reso necessario dopo il passaggio di un treno. I tecnici sono entrati in azione alle 9.10, lavorando fino alle 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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