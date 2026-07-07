Milano coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri | arrestato nordafricano

Un uomo di 18 anni di origini nordafricane, nato in Spagna, è stato arrestato davanti a una caserma dei carabinieri a Milano, accusato di aver rapinato una coppia di turisti. Durante l’episodio, i militari hanno inoltre avviato le ricerche di un complice, ancora irreperibile. L’aggressione si è verificata nel pomeriggio, davanti alla caserma, e ha coinvolto due persone che passeggiavano nel centro della città.

Un pomeriggio di paura nel cuore di Milano si è concluso con l’arresto di un giovane e la caccia al suo complice. I carabinieri della Stazione Milano Duomo hanno tratto in arresto un cittadino di origini nordafricane di 18 anni, nato in Spagna, ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. L’intera scena si è svolta sotto gli occhi dei militari dell’Arma. Attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma, i carabinieri hanno infatti notato due individui mentre aggredivano un turista statunitense, che si trovava in compagnia della moglie. L’aggressione è avvenuta all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, con il preciso intento di impossessarsi dell’orologio che la vittima aveva al polso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri

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Rapinati due turisti davanti alla caserma dei Carabinieri: arrestato 18enne, complice in fugaRapina lampo ai danni di una coppia di turisti davanti alla caserma dei Carabinieri in pieno centro a Milano, con intervento immediato grazie alla videosorveglianza e arresto in flagranza. notizie.it

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