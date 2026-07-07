Martedì 7 luglio, poco prima delle 13, una donna di 67 anni è stata investita da un camion mentre compiva una svolta in una strada di Milano. La donna è stata portata in ospedale, dove è deceduta poco dopo l’arrivo. Gli agenti sono sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere le testimonianze. La strada è stata temporaneamente chiusa per le indagini.

È morta poco dopo l'arrivo in ospedale una donna di 67 anni che oggi, martedì 7 luglio, poco prima delle 13, è stata investita da un camion durante una svolta. La vittima si trovava in bicicletta in via Gattamelata, all'incrocio con via Colleoni, in zona Portello a Milano. Secondo una prima ricostruzione, il camion stava svoltando a destra al semaforo quando ha investito la ciclista. Ancora non è chiaro se la donna in bici stesse pedalando a fianco del mezzo pesante nella stessa direzione, o se stesse attraversando l'incrocio tangenzialmente al camion, sulle strisce. L'autocarro, guidato da un uomo di 33 anni che si è subito fermato a prestare soccorso, era correttamente dotato di sensori per gli angoli ciechi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milano, camion investe e uccide una ciclista: agenti al lavoro per ricostruire la dinamica

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