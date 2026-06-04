Svilar e il Mondiale 2026 | il miglior portiere della Serie A senza nazionale

Da sololaroma.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere della Serie A, considerato il migliore, non farà parte della nazionale italiana ai Mondiali del 2026, che si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada. La competizione internazionale inizierà tra una settimana.

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Una settimana e prenderanno il via i Mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, che purtroppo non vedranno presente l’Italia. Saranno invece diversi i giocatori della Roma nella rassegna iridata, ma tra questi non è presente Mile Svilar, il portiere più determinante della Serie A 202526, l’uomo che è stato co-artefice del terzo posto e della riapertura delle porte della Champions League dopo sette anni, è rimasto a Trigoria. I suoi compagni, Malen, Koné, Wesley, Celik, Ndicka, El Aynaoui, hanno preso l’aereo per l’altra sponda dell’oceano. Lui, invece, seguirà il torneo da spettatore. A fotografare il paradosso è la lista dei 26 diramata il 15 maggio dal ct Rudi Garcia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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