Svilar e il Mondiale 2026 | il miglior portiere della Serie A senza nazionale

Una settimana e prenderanno il via i Mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, che purtroppo non vedranno presente l’Italia. Saranno invece diversi i giocatori della Roma nella rassegna iridata, ma tra questi non è presente Mile Svilar, il portiere più determinante della Serie A 202526, l’uomo che è stato co-artefice del terzo posto e della riapertura delle porte della Champions League dopo sette anni, è rimasto a Trigoria. I suoi compagni, Malen, Koné, Wesley, Celik, Ndicka, El Aynaoui, hanno preso l’aereo per l’altra sponda dell’oceano. Lui, invece, seguirà il torneo da spettatore. A fotografare il paradosso è la lista dei 26 diramata il 15 maggio dal ct Rudi Garcia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Svilar è l'unico che possono vendere entro il 30 giugno.. Gli altri faranno il mondiale e non ci sono offerte da 40 mln... L'inter era l'unica scema che ti dava 40 mln l'anno scorso per Konè, avrebbero dovuto accettare x.com

Perché Willian Pacho è così sottovalutato e irrispettato? reddit

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