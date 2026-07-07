Il Milan sta negoziando con la Lazio per acquistare il difensore centrale spagnolo Mario Gila. Contestualmente, il club milanese ha avviato contatti con la Dinamo Zagabria per un altro giocatore, che potrebbe sostituire Gila. La trattativa tra le due squadre italiane si svolge parallelamente a quella con il club croato, creando un movimento intenso sul mercato estivo. Le operazioni sono ancora in fase di definizione e non sono stati resi noti dettagli specifici sui giocatori coinvolti.

Le trame del calciomercato estivo regalano un intreccio a dir poco clamoroso sull'asse Milano-Roma-Zagabria. Mentre la dirigenza del Milan, da un lato, porta avanti i negoziati serrati con la Lazio per l'acquisto del difensore centrale spagnolo Mario Gila, dall'altro lato flirta apertamente con la Dinamo Zagabria. L'obiettivo? Scippare ai biancocelesti proprio il profilo individuato per sostituire l'iberico: si tratta di Sergi Domínguez. Questo suggestivo scenario di mercato è stato delineato con forza nelle ultime ore in Croazia da ' Sportske Novosti '. Chi è Sergi Domínguez: la scuola Masia e l'esplosione con Boban. La Lazio stava lavorando da tempo e sotto traccia su Sergi Domínguez, difensore centrale classe 2005, dotato di un ottimo piede destro e di grandi qualità in fase di impostazione della manovra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, sgambetto alla Lazio: i rossoneri si fiondano anche sul sostituto di Gila

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