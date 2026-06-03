Effetto Allegri sgambetto al Milan | Gila si allontana c’è il Napoli

Notizia in breve

Negli ultimi giorni, Mario Gila si è allontanato dall'interesse del Milan, che aveva mostrato interesse per rinforzare la difesa. La trattativa tra il club e il difensore spagnolo non è andata avanti. Al momento, il Napoli sembra essere una delle opzioni più vicine per Gila, che non ha ancora firmato con nessuna squadra. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.