Effetto Allegri sgambetto al Milan | Gila si allontana c’è il Napoli
Negli ultimi giorni, Mario Gila si è allontanato dall'interesse del Milan, che aveva mostrato interesse per rinforzare la difesa. La trattativa tra il club e il difensore spagnolo non è andata avanti. Al momento, il Napoli sembra essere una delle opzioni più vicine per Gila, che non ha ancora firmato con nessuna squadra. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.
Nelle ultime settimane, il nome di Mario Gila è rimasto in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto difensivo rossonero. Tuttavia, l’operazione sembra ormai destinata a tramontare, complice il terremoto societario in Via Aldo Rossi: con il licenziamento in tronco dell’intera area tecnica, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno fatto tabula rasa. Di questa paralisi vuole approfittare il Napoli. I partenopei hanno virtualmente affidato la panchina a Massimiliano Allegri e, mentre si attende il via libera ufficiale con la risoluzione del contenzioso economico che lega ancora il tecnico al Milan, gli azzurri studiano lo sgarbo di mercato per lo spagnolo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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